رئيسة المفوضية الأوروبية: الكربون أحد العوامل الأكثر تأثيرًا لتقليل الانبعاثات الملوثة

أكدت أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، أن الكربون يعد أحد العوامل الأكثر تأثيرًا لتقليل الانبعاثات الملوثة، لذلك مازال يعمل الاتحاد الأوروبي ويبذل قصارى جهده لتسعير.

وأوضحت رئيس المفوضية الأوروبية خلال مشاركتها في فعاليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، إنه في حالة إذا استمرت عوامل الانبعاثات الملوثة فسيتم دفع المشاركين للإبداع وتقليل الانبعاثات وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، معربة عن تفضيلها للابتكار والذهاب للاتجاه النظيف، خاصة أن لديهم خبرات عظيمة في هذا الصدد.

وكشفت ِأن المفوضية لديها مشاريع في جنوب أفريقيا وإندونيسيا وفيتنام والسنغال للتحول للطاقة المتجددة، موضحة أنهم لديهم شراكات مع زامبيا وأوغندا والكونجو وشركات في مجال الهيدروجين تم توقيعها في (COP27) بشرم الشيخ.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن الدول الأعضاء يساهمون أيضًا، فالأمر لا يتعلق بالتمويل وحسب أو بتوسيع نطاق القوة العاملة.