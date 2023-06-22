الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب وإصابة 2 فى تصادم ملاكى مع دراجة بخارية بطريق صلاح سالم

تصادم ملاكي مع دراجة
تصادم ملاكي مع دراجة بخارية

لقي شاب مصرعه فيما أصيب آخران بإصابات بالغة بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريق صلاح سالم بمنطقة النزهة بالقاهرة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريق صلاح سالم، مما أسفر عن مصرع "علاء غزت"، 25 عاما مقيم بالنزهة، وإصابة" مصطفى محمود" 22 عاما مقيم بالنزهة بكدمات بالجسم، و" أحمد فتحى" 90 عاما مقيم بالنزهة.

وجرى الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النزهة العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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