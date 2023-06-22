الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غلاء أسبوسيد.. مرضى القلب: "زاد 100٪ مرة واحدة"

دواء أسبوسيد
دواء أسبوسيد

شهد سعر دواء أسبوسيد لعلاج الأزمات القلبية والسكتات الدماغية ارتفاعا خلال الأيام الماضية بنسبة ١٠٠٪، بعد تقدم الشركة بطلب رفع السعر لتحقيق الاستدامة للمنتج الدوائي في السوق المصرية، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار المواد الخام وسلاسل الإمداد.

ورصدت "الدستور" سعر دواء أسبوسيد في بعض الصيدليات وآراء بعض المرضى التي جاءت على النحو التالي، حيث زاد سعر دواء أسبوسيد من 12 جنيهًا لـ21 جنيهًا، أي بنسبة وصلت لـ100٪ وهو يستخدم في علاج الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، بجانب تخفيف بعض الألم الخاصة بالالتهاب المفصلي الروماتويدي، يعالج احتشاء عضلة القلب، وألم الصدر والذبحة الصدرية.

يقول محمد نورالدين، أحد الصيادلة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن دواء أسبوسيد يعد من أكثر الأدوية المطلوبة في الأسواق وحجم الإقبال عليها كبير نظرًا لأنه يستخدم في عدد من الأمراض كما أنه يتميز بمفعولة الجيد وسعره المخفض للغاية فقبل وقت قليل كان سعره 6 جنيهات بعدها أصبح سعره 9 جنيهات إلى أن أصبح خلال الأيام القليلة الماضية بـ٢١ جنيهات، لافتًا إلى ضرورة ضبط الأسواق ومنع حدوث أي تلاعب في الأسعار من قبل السوق السوداء.

وقالت إيمان إدريس إحدى مرضى القلب، إن دواء أسبوسيد يعد من ارخص الأدوية التي يتم وصفها لعدد من المرضى أبرزها مرضى القلب، وارتفاع سعره لـ٢١ جنيها أمر طبيعي وسط ارتفاع أسعار الأدوية الذي نشهده خلال الوقت الحالي.

من جانبها، أوضحت مرفت محمد، إحدى مرضى القلب أن زيادة سعر دواء أسبوسيد تعتبر زيادة بسيطة وسط الارتفاع الكبيرة الذي يحدث في الوقت الحالي ومقارنة بارتفاع اسعار الادويه الأخرى.

وأضافت نجوى محمد، إحدى مرضى القلب، أن وصل سعر دواء أسبوسيد لـ21 جنيهًا أمر بسيط الا ان حجم الزيادة هو الكبير فليس من الطبيعي زيادة الدوار ١٠٠٪ مرة واحدة دون وجود مقدمات.

سعر دواء أسبوسيد أسبوسيد دواء أسبوسيد رفع سعر دواء أسبوسيد مرضى القلب

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