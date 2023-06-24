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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"اللاتينية" في ذكرى ميلاد المعمدان: هناك رابط بين مولده ومولد المسيح

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى الاحتفال بميلاد القدّيس يوحنّا المعمدان، ويقول الإنجيل إنه أما أليصابات، فلما تم زمان ولادتها وضعت ابنا. فسمع جيرانها وأقاربها بأن الرب رحمها رحمة عظيمة، ففرحوا معها. وجاؤوا في اليوم الثامن ليختنوا الطفل وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه. فتكلمت أمه وقالت: ((لا، بل يسمى يوحنا)) قالوا لها: ((ليس في قرابتك من يدعى بهذا الاسم)). وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى، فطلب لوحا وكتب (( اسمه يوحنا)) فتعجبوا كلهم. فانفتح فمه لوقته وانطلق لسانه فتكلم وبارك الله.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن يتمّ الاحتفال بتذكار مولد يوحنّا حين تقصر الأيّام وبينما الاحتفال بميلاد الرّب يسوع المسيح حين تطول، فإنّ هذا يحمل معنى رمزيًا. في الواقع، فقد كشف يوحنّا نفسه سرّ هذا الفرق. كان الحشود يعتبرون أنّه المسيح بسبب فضائله الملفتة، فيما كان البعض يعتبرون أنّ الربّ يسوع ليس المسيح إنّما نبيًّا آخر، بسبب ضعف حالته حين تجسّد. لقد قال يوحنّا: "لا بُدَّ له مِن أَن يَكبُر. ولا بُدَّ لي مِن أن أَصغُر". لقد كبر الربّ فعليًّا؛ ففي حين كان يُعتبر نبيًّا، أظهر للمؤمنين في العالم كلّه أنّه هو المسيح المنتظر. أمّا يوحنّا، فقد صغر لأنّه كان يُعتبر المسيح لغير أن ما بان بأنّه ليس المسيح، بل السّابق له.

لذا، من الطبيعي أن يخفّ وهج النهار بدءًا من مولد يوحنّا، بما أنّ سمعة ألوهيّته كانت ستتلاشى وسيختفي عماده قريبًا. ومن الطبيعي أيضًا أن يطول وهج الأيّام مجدّدًا بدءًا من مولد الربّ: في الحقيقة، جاء إلى الأرض ليكشف لجميع الوثنيّين نور معرفته التي كان اليهود وحدهم يمتلكون جزءًا منها، ولينشر نار محبّته في كلّ أنحاء العالم.

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