الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثتين لشقيقين غرقا بترعة الإبراهيمية في أسيوط

جثة طفل
جثة طفل

تمكن الأهالي بقرية منقباد من انتشال لجثتين طفلين شقيقين غرقا بالترعة الإبراهيمية، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بفرق طفلين شقيقين بالترعة الإبراهيمية ناحية قرية منقباد.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتمكنت القوات بالاشتراك مع الأهالي من انتشال جثة " فاطمة. م. ع" 8 سنوات، وشقيقها "محمد" 4 سنوات، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى علوان، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

الأكثر قراءة

وزارة العمل: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء حتى الأحد

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للعاملين بالقطاع الخاص والبورصة

أصوات قادمة من سفينة تايتنك.. سر طرقات من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

رئيس الوزراء يستعرض التصورات المقترحة لتطوير محيط محطة "سكة حديد رمسيس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزمُ الشعوب دون طلقة رصاص ؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية