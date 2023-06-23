الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى انعقاد المجمع المسكونيّ الثالث

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر، اليوم الجمعة، بذكرى انعقاد المجمع المسكونيّ الثالث في أفسس عام 431.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

"لن يغفر الله إلا للّذين غفروا: هذه هي الشريعة. لا حقد عند القدّيسين ولا مرارة البتّة، فهم يغفرون كلّ شيء ويجدون على الدّوام أنّهم يستحقّون أكثر بكثير عن الإساءات الّتي ارتكبوها تجاه الله. فما إن نكره قريبنا حتّى يردّ لنا الله هذا الكره: إنّه أمرٌ ينقلبُ علينا. كنتُ أقول يومًا لأحدهم: "وكأنّك لا تريد أن تذهب إلى السماء كي لا ترى هذا الرجل؟ فيجيب: آه! بلى... ولكنّنا سنجهد أن نكون بعيدين عن بعضنا البعض وألاّ نرى بعضنا البعض". لن يكون عليهم أن يجهدوا: فباب السماء مغلقٌ أمام الكراهيّة.

لا ضغينة في السماء. فالقلوب الصالحة والمتواضعة الّتي تتلقّى الإساءات والافتراءات بفرحٍ أو بلا مبالاة تبدأ جنّتها في هذا العالم والّذين لديهم ضغينة هم تعساء. والوسيلة للتغلّب على الشيطان عندما يثير فينا أفكار حقدٍ على الّذين يسيئون إلينا هو أن نصلّي في الحال من أجلهم. فهاك كيف نتغلّب على الشرّ بالخير وهاك حالُ القدّيسين.