الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موارنة مصر يحتفلون بذكرى مار أوسابيوس رئيس الأساقفة والمعترف

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار أوسابيوس رئيس الأساقفة والمعترف، ووُلد هذا القدّيس في مدينة سميساط على نهر الفرات. إِمتاز بالفضيلة والعِلم فأُقيم أسقفًا على مدينته. راح يعلّم تعاليم المجمع النيقاويّ (325) فثار الآريوسيّون عليه. وبما أنّ الملك فالَنْس كان يميل إلى الآريوسيّين نفى بعض رعاة سورية وفينيقية وفلسطين، فكان نصيب الأسقف المنفى. وفي إحدى ليالي سنة 373، صلّى مع إكليروسه وانسلّ ليلاً إلى منفاه. ولمَّا علم المؤمنون بنفي راعيهم، لحق به الكثيرون فأَدركوه على الفرات وأخذوا يُلحّون عليه بالعودة فأَقنعهم بالرجوع وتابع سيره إلى المنفى. سنة 375، جلس غرايانس على العرش فأرجع الأساقفة من منفاهم وأَعاد القدّيسَ إلى كرسيِّه باستقبالٍ باهر. وإذ كان يومًا يجتاز المدينة، رشقته امرأة آريوسيّة بقرميدة أصابت رأسه فمات سنة 380.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أنت الّذي يسكن ما بين الإخوة، الّذين يخدمون الرّب نفسه، وحيث كلّ شيء مشترك فيما بينهم، بما في ذلك الرّجاء والخوف والفرح والضّيق والألم (ذلك لأنّ لهم نفسٌ واحدةٌ من ربٍّ واحدٍ وآبٍ واحدٍ)، لِمَ تظنّ إنّهم مختلفين عنك؟ لمَ تظنّ أنّ مَن سقطوا مثلك سيصفّقون لسقوطك؟ لا يستطيع الجسد أن يبتهج لسوءٍ يصيب أحدَ أعضائه، بل يجب أن يحزن كلّه ويعمل بكلّيّته على شفائه.

عندما يجتمع اثنان من المؤمنين فهناك تكون الكنيسة، والكنيسة هي الرّب يسوع المسيح. إذاً عندما تنحني لتقبِّل ركبتَي إخوتك، فإنّك تلمس الرّب المسيح وتلتمسه. ومن ناحية أخرى عندما يذرف إخوتك الدموع من أجلك، فالرّب يسوع المسيح يتألّم أيضاً ويتضرّع إلى أبيه. إن ما يطلبه الابن يُستجاب بسرعة.

الأكثر قراءة

تعدى عليها بحزام.. حبس متهم بقتل شقيقته في دار السلام

شراكة متعددة.. خبراء عن زيارة رئيس الوزراء الهندى القاهرة: استثمار بـ«اقتصادية القناة» وتبادل تجارى بالعملات المحلية

موعد صرف معاش شهر يوليو 2023

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في الدورة الأولى من برنامج " تقدر"

التحقيق مع "ديلر" لاتجاره فى الأقراص المخدرة بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية