موارنة مصر يحتفلون بذكرى مار أوسابيوس رئيس الأساقفة والمعترف

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار أوسابيوس رئيس الأساقفة والمعترف، ووُلد هذا القدّيس في مدينة سميساط على نهر الفرات. إِمتاز بالفضيلة والعِلم فأُقيم أسقفًا على مدينته. راح يعلّم تعاليم المجمع النيقاويّ (325) فثار الآريوسيّون عليه. وبما أنّ الملك فالَنْس كان يميل إلى الآريوسيّين نفى بعض رعاة سورية وفينيقية وفلسطين، فكان نصيب الأسقف المنفى. وفي إحدى ليالي سنة 373، صلّى مع إكليروسه وانسلّ ليلاً إلى منفاه. ولمَّا علم المؤمنون بنفي راعيهم، لحق به الكثيرون فأَدركوه على الفرات وأخذوا يُلحّون عليه بالعودة فأَقنعهم بالرجوع وتابع سيره إلى المنفى. سنة 375، جلس غرايانس على العرش فأرجع الأساقفة من منفاهم وأَعاد القدّيسَ إلى كرسيِّه باستقبالٍ باهر. وإذ كان يومًا يجتاز المدينة، رشقته امرأة آريوسيّة بقرميدة أصابت رأسه فمات سنة 380.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أنت الّذي يسكن ما بين الإخوة، الّذين يخدمون الرّب نفسه، وحيث كلّ شيء مشترك فيما بينهم، بما في ذلك الرّجاء والخوف والفرح والضّيق والألم (ذلك لأنّ لهم نفسٌ واحدةٌ من ربٍّ واحدٍ وآبٍ واحدٍ)، لِمَ تظنّ إنّهم مختلفين عنك؟ لمَ تظنّ أنّ مَن سقطوا مثلك سيصفّقون لسقوطك؟ لا يستطيع الجسد أن يبتهج لسوءٍ يصيب أحدَ أعضائه، بل يجب أن يحزن كلّه ويعمل بكلّيّته على شفائه.

عندما يجتمع اثنان من المؤمنين فهناك تكون الكنيسة، والكنيسة هي الرّب يسوع المسيح. إذاً عندما تنحني لتقبِّل ركبتَي إخوتك، فإنّك تلمس الرّب المسيح وتلتمسه. ومن ناحية أخرى عندما يذرف إخوتك الدموع من أجلك، فالرّب يسوع المسيح يتألّم أيضاً ويتضرّع إلى أبيه. إن ما يطلبه الابن يُستجاب بسرعة.