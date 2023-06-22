الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 122 منشأة مخالفة خلال حملات رقابية على المنشآت الطبية بالمنيا

حملات رقابية علي
حملات رقابية علي المنشآت الطبية الخاصة لصحة المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

من جهته، استعرض الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية وذلك في الفترة من 3 وحتى 16 يونيو الجاري، حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 122 منشأة مخالفة وتحرير محضرين غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وذلك خلال المرور على 244 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أنه تم إنذار 121 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، وعدد المنشآت التي وفقت أوضاعها بلغت 32 منشأة، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة و فحص 9 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

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صحة المنيا ضبط 122 منشأة مخالفة حملات رقابية علي المنشآت الطبية الخاصة الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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