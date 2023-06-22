تأييد معاقبة معيد بكلية الطب هدد زملاءه بالقتل وتوعدهم بمصير "أستاذ مقتول"

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور ونبيل عطالله نواب رئيس مجلس الدولة، أيدت فيه القرار الصادر مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين جامعة سوهاج بمجازاة مدرس مساعد بقسم التشريح بكلية الطب بتأجيل ترقيته إلى وظيفة مدرس عند استحقاقها لمدة 6 أشهر عما ثبت في حقه من قيامه بالتهديد والوعيد للعاملين بالقسم والتعامل بطريقة غير لائقة وإثارة الرعب في نفوسهم مما ألحق بهم ضررًا أدبيا ومعنوياً بالغاً.

وقالت المحكمة إنه يجب على عضو هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المعاونة لها الحفاظ على كرامة وظيفتهم، وذلك وفقاً لما يتطلبه العرف العام والتقاليد الجامعية، وما يقضيه من حرص على سمعتهم التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسمعة المؤسسة التعليمية والتربوية التي يعملون بها المتمثلة في الجامعة المنارة المضيئة التي تقوم على بث روح العلم والمعرفة والأخلاق، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين أو المدرس المساعد- نواة أعضاء هيئة التدريس.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم التشريح بكلية الطب بجامعة سوهاج ونسب إليه التهديدات والوعيد للعاملين بالقسم جهة عمله والتعامل بطريقة غير لائقة وبشكل انفعالي وبحدة مبالغ فيها وإثارة الرعب في نفوسهم للانتقام منهم بالقتل وإيقاع الضرر بهم، فقد ثبتت في حق الطاعن أنه هدد أحد المعيدين من زملائه بأنه سيلقي ذات مصير أحد الأساتذة الذي قتل، وذلك من خلال شهادة الشهود من العاملين والمعيدين بالقسم، وأصبح يهدد الجميع خاصة في ظل الشكوك التي تحوم حوله في وقائع القتل المشار إليها بالتحقيقات في ضوء ما قاله الطاعن من أن ذات المصير سينال كل شخص بالقسم يقف ضده.

ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب بمجازاة الطاعن لما ثبت في حقه يقينا بتوقيع عقوبة تأجيل ترقيته إلى وظيفة مدرس عند استحقاقها لمدة 6 أشهر، مطابقاً لحكم القانون متعيناً رفض الطعن.