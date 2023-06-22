سقوط عاطلين قبل ترويجهما مواد مخدرة بين عملائهما فى الجيزة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من إحباط محاولة عاطلين الاتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزة أحدهما كمية من مخدر الحشيش، وضبط بحوزة الآخر أقراص مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لحيازة عاطل مواد مخدرة، تمهيدًا لترويجها بين عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر معدة للبيع، حيث اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل سبق اتهامه فى عدة قضايا، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، حيث ألقى رجال المباحث القبض عليه فى كمين أعد له، وضبطت بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.