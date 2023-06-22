وزيرة البيئة تلتقى أصحاب المصلحة ضمن إعداد دراسة سلوك القروش بالبحر الأحمر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاء مع أصحاب المصلحة المعنيين ضمن إعداد دراسة تحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر، التى أعلنت وزيرة البيئة عن بدء الأعمال التحضيرية لها من مدينة الغردقة، تحت إشراف خبيرة دولية متخصصة فى هذا المجال، وذلك بمشاركة الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتورة جوليا سبات، الخبيرة الدولية، وفريق عمل المحميات الطبيعية، وممثلين عن المنشآت الفندقية والصيادين وجمعية هيبكا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرصها على الالتقاء بأصحاب المصلحة والعاملين بالمحميات الطبيعية والشركاء من جمعية هيبكا، والمشاركة فى ورشة عمل تجمع مختلف الأطراف عن الدراسة التى تعد الأولى من نوعها، التى يتم إجراؤها لدراسة وتحليل سلوك القروش فى البحر الأحمر، وتعد حلًا مهمًا لمواجهة ظاهرة تغير سلوكيات القروش؛ كإجراء ضمن إجراءات عديدة نسعى لتنفيذها، مؤكدة حرصها على الاستماع إلى أصحاب المصلحة وشواغلهم ومشكلاتهم والبحث فى أفضل السبل لحلها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة حرصت على إجراء الدراسة والتشاور مع أصحاب المصلحة حولها، باعتبارها أفضل أداة تتيح توفير معلومات تساعد فى اتخاذ قرارات صحيحة، وتسمح بالتعاون معًا لوضع رؤية مستقبلية للحفاظ على الموارد الطبيعية فى البحر الأحمر، التى تعتبر أساس سبل العيش لقاطنى هذه المحافظة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة مشاركة مختلف أصحاب المصلحة فى هذه الدراسة بآرائهم ومقترحاتهم وخبراتهم، من العاملين بالمنشآت الفندقية والصيادين وجمعية هيبكا التى تعتبر شريكًا مهمًا للوزارة تعمل معها جنبًا إلى جنب منذ سنوات، ما يثرى فكرة الدراسة وعملية تحليل البيانات.

وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من اهتم بفكرة صون الموارد الطبيعية وشارك فى اللقاء للاستماع إلى أبعاد المشكلة والمساهمة فى حلها، وشددت على ضرورة الاعتماد على العلم فى حل مشكلاتنا.