الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المخدرات" تقود تشكيلًا عصابيًا فى السلام للسجن المشدد

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، تشكيلاً عصابيًا بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة حيازة الحشيش المخدر والاتجار به بدائرة قسم شرطة السلام. 

وكان قسم شرطة السلام تلقي معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابي بحيازة المواد المخدرة بدائرة القسم والاتجار بها.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وهم: "ا.ع" عاطل، "ح.م" مسجل خطر، "ج.م" عاطل، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الحشيش المخدر وسلاح آلي وبندقية وطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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