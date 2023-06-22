الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق شقة فى أكتوبر

جريدة الدستور

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بكمبوند في أكتوبر، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بأكتوبر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالعمارة (9c) البوابة الثالثة داخل كمبوند دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداده للعقارات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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