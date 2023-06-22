جامعة الإسكندرية تدعو طلابها للمشاركة فى مجالات العمل الخدمى

استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عددًا من التقارير والأنشطة التى نظمتها كليات ومعاهد الجامعة.

وأكد المجلس أهمية دور وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة فى فتح ومتابعة مجالات العمل الخدمى والتطوعى، التى يقوم بها طلاب الجامعة فى فترة الصيف فى مجالات محو الأمية والتوعية الرقمية وتعليم بعض المهارات الحرفية والأنشطة الإنتاجية والتدريب على الإسعافات الأولية وإنعاش القلب والتنفس وخلافه من مجالات بين فئات المجتمع المختلفة.

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور مرسى السودة، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، بعنوان إنتاج بادئات لصناعة «الجبن الراس والثلاجة والدمياطى والإسراع فى تسوية الجبن الراس».

وأعلن الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية من مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين «call 2» اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل حتى 31 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أنه تم فتح هذه المرحلة نظرًا للنجاح غير المسبوق الذى حققته نتائج المبادرة الأولى «call 1»، التى قدم خلالها الباحثون مجموعة من الأبحاث العلمية التطبيقية التى تدعم المجتمع البحثى بالإسكندرية وترتبط بالصناعة.

وأوضح الغندور أنه تمت زيادة ميزانية دعم المبادرة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه للمشروع الواحد، وذلك بغية إبراز النتائج البحثية المتميزة ودعم النشر العلمى الدولى عن طريق مكافأة الباحثين الذين يقومون بالنشر فى الدوريات العالمية المصنفة دوليا، فضلًا عن تحسين المستوى البحثى للباحثين وخلق روح من التنافس العلمى بين جميع منتسبى جامعة الإسكندرية.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة التعليم الصينية (مركز تعليم اللغة)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والجامعة المجرية للزراعة وعلوم الحياة، واتفاقية التعاون بين كلية التربية الرياضية بنات (جامعة الإسكندرية) وكلية ترى فوكس بدولة كندا، وبروتوكول التعاون بين كلية السياحة والفنادق (جامعة الإسكندرية) والجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار، وفندق ريجال هايتس وفندق كريستال إن العلمين.