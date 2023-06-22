البرلمان يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأردنى

وصل، منذ قليل، وفد مجلس النواب الأردني برئاسة النائب غازي الذنيبات، رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني إلى مقر البرلمان المصري، وكان في استقباله النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد أعضاء البرلمان المصري، للتعرف على مستحدثات التشريعات والقوانين التي أصدرها مجلس النواب المصري.

ورحب بدوي في بداية اللقاء بوفد النواب الأردني، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات أخوية وعلاقات ثنائية ترسخ لوحدة الدم بين الأشقاء العرب.

وحضر اللقاء النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات والنائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات، والنائب محمد عبادة أمين سر لجنة الاتصالات والنائب ناصر عثمان، أمين سر التشريعية، والنائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري.

وضم الوفد الأردني الدكتور غازي الذنيبات، رئيس اللجنة القانونية مجلس النواب الأردني، والدكتور خير أبوصعيليك، والمهندس سالم العمري، وروعة الغرابلي، وزينب البدول أعضاء مجلس النواب الأردني، ومحمود الخلايلة، مدير مكتب رئيس المجلس، وعواد الغويري، أمين عام مجلس النواب، ومحمد العبد اللات، وأيمن المجالي من مجلس النواب الأردني.