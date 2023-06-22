جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُعلن نتائج «طب الأسنان» وأسماء العشرة الأوائل

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لأول عام أكاديمي لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث تم اعتماد نتيجة كلية طب الأسنان لتكون البرنامج الرابع الذى يتم إعلان نتائجه بعد أيام قليلة من انتهاء الامتحانات بالجامعة الأهلية.

ومن جانبه، أعتمد ،اليوم الخميس، الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية نتائج كلية طب وجراحة الفم والأسنان.

وأعلن " عادل حسن " أسماء الطلاب العشر الأوائل والتي جاءت كالتالي المركز الأول محمد عادل إبراهيم ، المركز الثاني نهر أحمد حسن ، المركز الثالث ضي مجدي مصطفى، المركز الرابع ميار شريف أحمد ، المركز الخامس أحمد محمد إبراهيم ، المركز السادس مجدي عبد المنعم جبر ، المركز السابع شهد فريد محمد ، المركز الثامن آن نبيل وهيب ، المركز التاسع أحمد هشام محمد طلعت، المركز العاشر هاجر السيد محمد، وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز.

جاءت النتائج بإشراف الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

فيما أفادت الدكتورة مريهان نبيه منسق برنامج طب جراحة الفم والأسنان بالجامعة الأهلية أن الطلاب أدوا الامتحانات في 14 مقرر دراسي، وجاءت نسبة النجاح بكل مقرر كالتالي فيزياء حيوية %84.21 ، تشريح عام (2)

% 72.55، لغة انجليزية ومصطلحات

% 97.14، جودة % 100،قضايا مجتمعية % 100 ، كيمياء عامة %100 ، خواص مواد (1) %83.5 ، تشريح وصفي (1) %62.79 ، تشريح عام (1)

% 58.54 ، ميكروبيولوجي وعلم المناعة % 100، بيولوجيا %75.51 ، تشريح وصفي (2) %99.01 ، هستولوجي عام % 98.92 ، كيمياء حيوية %94.59 .