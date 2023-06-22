رئيس جنوب إفريقيا: 90 % من موارد الطاقة لدينا تأتي من الوقود الأحفوري 

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الحاجة إلى إمكانية الوصول إلى تمويل مبتكر يزداد على نطاق أوسع ويجب أن تكون القروض مراعية لظروف كل دولة.

وقال رئيس جنوب إفريقيا، خلال مائدة مستديرة ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، إن بلاده تحتاج خمسة مليارات دولار لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، موضحا أن 90 % من موارد الطاقة لدينا تأتي من الوقود الأحفوري والآن تخوض الدولة تحديا كبيرا من حيث الطاقة لأن معدلات الطاقة منخفضة للغاية.

وأوضح أن جنوب إفريقيا توصلت إلى تفاهمات مع شركائها ،وقام رئيسا وزراء الدنمارك وهولندا مؤخرا بزيارة إلى جنوب إفريقيا والتزما بتعهدات وهذا شجعنا كثيرا على العمل، مؤكداً أن هذا هو نوع من الشراكات التي نطلبها شراكات فعالة تولي الانتباه إلى موقف الدولة المالي.

كما أكد أن هناك تضامنا بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات للمشاركة علي صعيد مكافحة تغير المناخ، من خلال المناظرات والمباحثات، لافتاً أن المباحثات ثرية للغاية حيث يشارك فيها جميع أطياف الدولة.