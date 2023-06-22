الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "الشعب الجمهورى" يصوّت للدفع بمرشح رئاسى

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

وجّه الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري اللواء محمد صلاح أبوهميلة لأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والقيادات التنظيمية بالأمانة العامة  للحزب، دعوة انعقاد يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يوليو المقبل، واشتملت الدعوة على جدول أعمال يشمل إجراء تصويت داخلي بالحزب للدفع بمرشح رئاسي تختاره الهيئة العليا للمنافسة  في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وأكدت مصادر مطلعة داخل الحزب أن تلك الخطوة جاءت بناء على رؤية هيئة المستشارين بالحزب والتي ارتأت من الأسباب ما يدعوها إلى التوصية بأن يدفع الحزب بمرشح رئاسي للمنافسة على مقعد الرئاسة، حيث جاء في توصياتها تفويض الهيئة العليا للحزب في اختيار المرشح شرط الالتزام الكامل ببرامج الحزب السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وأن تلك الخطوة كانت أيضًا ضمن استراتيجيات الحزب التي صاغها المؤسسون الأوائل بوضوح في عام 2014. 

حزب الشعب الجمهوري ينتهج توجهًا أيديولوچيًا يمثل يسار الوسط ويتخذ نمطًا إصلاحيًا تحت قبة البرلمان إزاء طرح الحكومة، وكذلك مع القوى السياسية المختلفة في مناقشات الحوار الوطني. 

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