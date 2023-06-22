"الداخلية": بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة

بدأت بعثة الحج تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لاستكمال أداء مناسك الحج، وذلك بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتوفير أعلى درجات الراحة لضيوف الرحمن.

وجرى نقل الحجاج بحافلات ذات مواصفات متميزة ومجهزة ومرتبطة بغرفة العمليات.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن؛ لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

وأبدى الحجاج ارتياحاً كبيراً عقب فترة الإقامة بالمدينة المنورة، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.