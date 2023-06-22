الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. المصرى الديمقراطى: المرأة هى الضحية فى معظم حالات العنف الأسرى والمجتمعى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت نجلاء الجزار، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية، إن المرأة هي الضحية في معظم حالات العنف الأسري والمجتمعي.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

وأرجعت الجزار وقوع المرأة في خانة الضحية لعدة أسباب منها غياب السياسات والتشريعات التي تدين أعمال العنف، وخوف المعنفات، وعدم وجود ثقة لدى ضحايا العنف، وتواجد الثقافة المتجذرة في المجتمع بأنه مجتمع ذكوري وأبوي، بالإضافة إلى اعتماد النساء على الرجال في الإنفاق ما يجعلهم يخافون من خسارتهم ويرتضون بالأمر الواقع.

وأوصت بالتدخل الشامل لإقرار قانون موحد لإدانة العنف الأسري والمجتمعي، وإقرار قانون لحماية الشهود والمبلغين فى قضايا العنف، وتحسين مراكز تأهيل المعنفات داخل المجتمع.

الأسرة والتماسك المجتمعي الحزب المصرى الديمقراطى التماسك المجتمعي الحوار الوطني المصري المخاطر الإلكترونية حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي حماية الشهود

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