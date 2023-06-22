الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل والده بالهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات

جريدة الدستور

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس المتهم بقتل والده طعنًا بالسكين بسبب خلافات أسرية في الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل والده بسكين في الهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علي عبدالرحمن، رئيس مباحث قطاع الغرب، بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص على يد نجله بسبب مطالبته بمبلغ مالي. 

انتقل اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن المجني عليه ويدعى "حسام.م" وبه طعنة أودت بحياته بسلاح أبيض

وبإجراء التحريات، بقيادة العقيد هاني الحسيني، مفتش مباحث الهرم، تبين قيام الابن بطلب مبلغ مالي من والده وعندما رفض أن يعطيه المبلغ قام بدفع والده بقوة فأمسك بسلاح أبيض "سكين" وقتله طعنًا وفارق الحياة في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة.

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