الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معرض لابتكارات طلاب كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا

جريدة الدستور

نظمت كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا معرضها السنوي لمشاريع طلاب الكلية- المستوى الثاني.

شهد المعرض وتفقده نخبة من أساتذة الحاسبات وعمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى على مستوى الجمهورية.

وقال د. هشام عرفات عميد الكلية إن المعرض يهدف إلى تبادل الخبرات الذى هو سبب من أسباب النجاح، حيث تمت دعوة أساتذة متميزين من جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والزقازيق وطنطا وبنها ودمياط وكلية الدفاع الجوى.

وأبدى الحضور إعجابهم بتميز مستوى المشاريع، وتركزت أفكار المشاريع المقدمة من الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة، ومقترحات متفردة لمواجهة مشكلات قومية فى مجالات الطاقة والمياه والصحة والمواصلات والارتقاء بالمستوى المعيشى للفرد وذلك بتوظيف تقنيات علم الذكاء الاصطناعي الأساسية (التعلم العميق – إنترنت الأشياء- الرؤية بالحاسب) وهي تمثل الأساس النظري الذي تم على أساسه بناء جميع المشاريع المقدمة.

وأكد الدكتور هشام عرفات أن مجلس أمناء الجامعة يستحق الشكر والتقدير لأنه قدم كل سبل الرعاية والدعم للكلية للوصول إلى هذا المستوى الراقى بشهادة جميع الحضور.

ويأتى على رأس هؤلاء  الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس الأمناء والمهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء والمهندس محمد ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء.

كما تقدم عميد الكلية بالشكر والتقدير لرئيس الجامعة أ. د يحيى المشد على دوام الدعم والرعاية التى يقدمها للكلية لكى تحقق هذه النجاحات العلمية.

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