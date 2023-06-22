«تيتان».. كل ماتريد معرفته عن الغواصة المفقودة بحثًا عن «تيتانيك»

"غواصة تيتان"، تصدرت التريند في الساعات الأخيرة، بعد أن تم الإبلاغ عن تأخر سفينة تيتان ليلة الأحد الماضي على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند، وفق ما أعلنه مركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا.

وبالتزامن مع تصدر “تيتان” التريند، نقدم خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن الغواصة:

في رحلة بحث عن حطام سفينة تيتانيك الشهيرة التي غرقت قبل أكثر من قرن، وكان على متنها 5 أشخاص، اختفت الغواصة أيضًا بجانب الباحثين عنها، وكانت اكتشفت طائرة كندية ضوضاء تحت الماء أثناء البحث عن الغواصة، وقال خفر السواحل الأمريكي عبر تويتر صباح أمس الأربعاء إنه نتيجة للضوضاء التي اكتشفتها طائرة الدورية الكندية، تم نقل جهود البحث ويتم استخدام البيانات للمساعدة في توجيه الجهود الجارية.

وبدأت عملية إنقاذ في مياه المحيط الأطلسي ، حيث فقدتها السفينة الداعمة لها بعد حوالي ساعة و45 دقيقة وفقدت الاتصال بها بحسب خفر السواحل، وتم الإبلاغ عن تأخر السفينة على بعد حوالي 435 ميلاً (700 كيلومتر) جنوب سانت جونز، نيوفاوندلاند.

الغواصة المفقودة أكبر من أي غاطسة عميقة، تتميز بالأمان، تقيّم سلامة الهيكل خلال كل غوص، وبحسب صحيفة الجارديان فهى مصنوعة من التيتانيوم والألياف الكربونية، كما أنها قادرة على الغوص لمسافة أربعة كيلومترات (2.4 ميل) "بهامش أمان مريح".

وعلى الرغم من فقدانها، إلا أن تيتان خضعت لأكثر من 50 غوصًا اختباريًا، بما في ذلك عمق يعادل سفينة تيتانيك، في المياه العميقة قبالة جزر الباهاما وفي غرفة الضغط أيضًا.

ويتوقع خبراء بعض من السيناريوهات المحتملة، التي تمثلت في أنه يمكن أن يكون قد حدث حريق، أو انقطاع للتيار الكهربائي أو تشابك أو الفيضان، ما يؤدي لشلل أنظمة الغواصة أو خلق أبخرة سامة قد تجعل الطاقم فاقدًا للوعي.