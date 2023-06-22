الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لسائق في سرقة عامل بالإكراه بباب الشعرية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات في سرقة مواطن بالإكراه بمنطقة باب الشعرية.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم ع. ع سائق، سرق المجني عليه ج. أ، عامل، بالإكراه في الطريق العام واستغل وجود المجني عليه بمفرده داخل السيارة وأشهر في وجهه مطواة وهدده مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته واستطاع بتلك الطريقة الاستيلاء على هاتف محمول ومبلغ مالي.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم عقب ورود بلاغ من المجني عليه بسرقته وبعمل التحريات حول الواقعة تم ضبط المتهم داخل مسكنه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض (مطواة) واعترف ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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