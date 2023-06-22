الأمم المتحدة: الأهداف الأساسية لمكافحة الجوع والفقر تبتعد عنا بعد عقود من التقدم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن النظام المالي الدولي في أزمة، قائلاً: "وصلنا إلى منتصف الطريق في برنامج 2030، لكن أهداف التنمية المستدامة تبتعد يومًا بعد يوم، حتى الأهداف الأساسية لمكافحة الجوع والفقر تبتعد عنا بعد عقود من التقدم".

وأضاف "جوتيريش"، خلال كلمته في قمة ميثاق عالمي جديد، والمقامة في العاصمة الفرنسية باريس: "في عام 2023 هناك أكثر من 750 مليون شخص لا يسدون جوعهم، فضلًا عن عشرات الملايين من الناس ينزلقون نحو الفقر، الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا زادا الوضع سوءًا".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، الدول المتقدمة تمكنت من إيجاد السيولة الضرورية لإعادة إطلاق عجلة اقتصادها، بينما الدول النامية تفتقر إلى هذه القدرة.

كما أكد أن هناك العديد من الزعماء يواجهون خيارًا مميتًا، إما خدمة الدين أو سد الاحتياجات الأساسية للشعوب، موضحًا أم أن هناك كثيرًا من الدول الإفريقية تنفق أموالًا أكثر للديون مما تنفق لخدمات الصحة لشعوبها مع الآثار المروعة لذلك على الأجيال.