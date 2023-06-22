للتسهيل على المواطنين.. "النقل" تبرز المناطق التي يخدمها القطار الخفيف

شاركت وزارة النقل المواطنين عدد من المناطق التي تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف، للتسهيل على المواطنين إمكانية التحرك من خلال مشروع القطار الخفيف، والذي يخفف الضغط على الماوصلات العامة بشكل كبير ويوفر تحركا سهلا وبسيطا للمواطنين.

-محطة عدلي منصور تتكامل مع مجمع نقل ضخم وموقف أوتوبيسات إقليمي ويتكامل مع الطريق الدائري

-محطة العبور تخدم مدينة العبور شمال طريق الإسماعيلية وجامعة مصر الدولية ومنطقة الهايكستب جنوب طريق الإسماعيلية

-محطة المستقبل تخدم جمعية عرابي شمال طريق الإسماعيلية مدينة المستقبل جنوب طريق الإسماعيلية

-محطة الشروق ومحطة هليوبوليس تخدم مدينة العبورالجديدة ومنطقة القادسية شمال طريق الإسماعيلية ومدينة الشروق بمداخلها الثلاثة والمجمع الطبي العالمي والتجمعات السكنية الجديدة جنوب طريق الإسماعيلية

- محطة بدر تخدم مدينة بدر وكل التجمعات السكنية الجديدة على محور جنيفا

- محطة الروبيكي تخدم المجمعات الصناعية الضخمة مثل مدينة الجلود

- محطة حدائق العاصمة تخدم مدينة حدائق العاصمة والتجمعات العمرانية المستقبلية

- محطة مطار العاصمة تخدم مطار العاصمة والتجمعات العمرانية في الامتدادات المستقبلية

-محطة مدينة الفنون والثقافة تخدم اكثر المناطق كثافة في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها من حي المال والأعمال ومدينة الفنون، كما سيتكامل مع مونوريل شرق القاهرة في محطة الفنون والثقافة فيؤمن الربط بين المجتمعات العمرانية على طريق الإسماعيلية مع المحور التسعين بالتجمع الخامس ووصولا إلى مدينة نصر

أما محطات الفرعة الشمالية:

-محطة المنطقة الصناعية تخدم المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العاشر من رمضان بالإضافة إلى التجمعات السكنية بالمنطقة.

-محطة العبور الجديدة تخدم مدينة العبور الجديدة الواقعة غرب الطريق الدائري الإقليمي.

-إمكانية تبادل خدمة النقل مع المحاور الآلية الرئيسية مثل الطريق الدائري والدائري الإقليمي وطريق مصر-الإسماعيلية وطريق بلبيس، حيث توجد محطات على هذه المحاور تحتوي على أماكن انتظار ضخمة لتوفير خدمة “Park & Ride” مثل محطة عدلي منصور ومطار العاصمة وبدر.