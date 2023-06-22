الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تدعم المثلية الجنسية".. طلب إحاطة بمجلس النواب يطالب بحظر لعبة subway

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

تقدم النائب محمود عصام، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استخدام لعبة "subway" في دعم المثلية الجنسية ونشر ثقافتها خلال الفترة الأخيرة بما يمثل خطورة على المجتمع المصرى.

وقال عصام في طلبه: شهدت الفترة الأخيرة حالة من الاستياء بين المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصرى، بعدما انتشر التحديث الجديد للعبة subway وهو يدعم فكرة المثلية الجنسية عن طريق إضافة أعلام ولافتات تتضمن شعار المثلية الجنسية، بهدف نشر تلك الثقافة بين الأطفال والشباب والأجيال الجديدة.

وأضاف عصام: أرى أن تلك الخطوة تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومى المصرى، نظرًا لأن تلك اللعبة تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع المصرى ويعرفها ويلعبها عدد كبير من الشباب والأطفال أيضًا، وهو الأمر الذى يمثل خطرًا كبيرًا، نظرًا لأن انتشار مثل تلك الأعلام والشعارات الخاصة بالمثلية الجنسية، باستمرار أمام الأطفال، يمثل تهديدًا بقبول هؤلاء الأطفال لفكرة المثلية الجنسية وكأنها أمر طبيعى غير محرم دينيًا وأخلاقيًا ويتنافى مع ثقافتنا.

وتابع عضو مجلس النواب: هذه الواقعة ليست الأولي، رغم اختلافها بأنها استخدمت لعبة شهيرة، فقد كان هناك العديد من الألعاب وأفلام الكارتون التى تدعم هذه الفكرة، مما يهدد بخطورة الأمر على المجتمع والأمن القومى المصرى.

وطالب النائب محمود عصام موسي، بحظر تلك اللعبة في مصر، إلى أن تزيل تلك الشعارات منها، وتصبح آمنة على الأطفال والشباب المصرى.

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