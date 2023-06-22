الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق: إيران أبدت استعدادها لزيادة ضخ الغاز لمنظومة الكهرباء

أحمد موسى
أحمد موسى

 أعلن العراق، اليوم، عن تسجيل أعلى حمل بتاريخ منظومة الطاقة الوطنية للكهرباء في العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، أن الجانب الإيراني أعرب عن استعداده لزيادة ضخ الغاز، مشيراً إلى، أن العراق يحتاج من 55-60 مليون متر مكعب من الغاز، لكن بحسب المفاوضات مع الجانب الإيراني فإن المتوفر الآن 45 مليون متر مكعب، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء العراقية (واع)

وأكد، الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية، أن تجهيز المنظومة وصل لغاية الآن إلى 25 ألفاً و280 ميغاواط"، مشيراً إلى أن هذا الحمل هو الأعلى بتأريخ تأسيس منظومة الطاقة في العراق، حيث ساعدنا بذلك توافر الغاز وزيادة إطلاقاته. 

وأضاف "موسى"، إن زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى إيران، أسفرت عن زيادة طاقات الغاز"، مبيناً أن "الجانب الإيراني يجهز العراق بـ45 مليون متر مكعب من الغاز والذي أسهم بزيادة طاقة المحطات وتشغيل محطات أخرى.

وأعرب، عن أمله أن يستمر هذا التجهيز بالغاز لمواكبة ذروة الأحمال وتشغيل المحطات"، لافتاً إلى أنه "لا توجد إمدادات غاز أو خطوط نقل من دول أخرى، وإنما فقط خطوط الارتباط مع الجانب الإيراني التي تمد العراق بالغاز.

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