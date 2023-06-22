الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزارة الأوقاف تنشر تنبيهًا مهمًا للحجاج عما يفسد الحج ولا يجبر بدم

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

نشرت وزارة الأوقاف تنبيهًا مهمًا للحجاج عما يفسد الحج ولا يجبر بدم، وذلك في منشور تحت عنوان "دليل الحاج يومًا بيوم حتى ثالث أيام التشريق".

وقالت الأوقاف إنه يجب أن يتنبه الحاج بشدة إلى ما يفسد الحج ولا يجبر فعله أو تركه بدم، بحيث لو ترك الحاج منه ما يجب فعله، أو فعل منه ما يجب تركه لفسد حجه.   

وأوضحت الأوقاف ما يلي:

1. فوات الوقوف بعرفة في وقته المشروع إجماعًا؛ لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "الحَجُّ عَرَفَةُ".   
2. ترك طواف الركن "الإفاضة"، فالإجماع أن من ترك طواف الركن لم يتم حجه، مع تفصيل بين المذاهب فيما يجب عليه فعله إذا تركه.   
3. ترك السعي بين الصفا والمروة عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافًا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أن السعي من الواجبات التي تجبر بالدم، وهو ما يمكن الأخذ به للمضطر، كمن فاجأه مرض أو ألَـمَّ به عارض بعد أدائه طواف الركن يحول بينه وبين السعي.
4. الجماع قبل الوقوف بعرفة، فإنه يفسد الحج إجماعًا، أما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر فإنه يفسد الحج عند الجمهور: (المالكية - الشافعية - الحنابلة)، ولا يفسده عند الحنفية وعليه بدنة.

وما عدا ذلك لا يفسد الحج ولا يبطله، وقد يستوجب دمًا وقد لا يستوجب، وهو ما نتناوله في الأيام القادمة تباعًا بإذن الله تعالى.

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