الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش يقترح توفير 50 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جوتيريش
جوتيريش

اقترح أنطونيو جوتيريش الأمين عام الأمم المتحدة، توفير 50 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه أمين عام الأمم المتحدة خلال كلمته بقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، انتقادات لاذعة للنظام المالى العالمي قائلا، "قواعد النظام المالي العالمي غير قادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة وبات غير عادلا بل أصبحت غير أخلاقية، حيث أصبحت المؤسسات المالية الدولية محدودة القدرة ولا تستطيع القيام بدورها".

 كما دعا  "جوتيريش" إلى ضرورة القيام بإصلاحات جذرية للنظام المالي العالمي، قائلاً،"أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ 13 ضعفا مما حصلت عليه أفريقيا".

وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.

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