إيبارشية القاهرة الكلدانية تنعى المطران جاك إسحاق

نعت إيبارشية القاهرة الكلدانية، المطران جاك إسحاق الذي توفي، اليوم الخميس، وتقدم الخورأسقف بولس ساتي للفادي الاقدس المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر والشعب المؤمن بجزيل التعازي القلبية لغبطة الجاثليق البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، ولسائر آباء سينودس الكنيسة الكلدانية ولعائلة المطران الدكتور جاك اسحق كتو.

- أبرز المعلومات عن المطران جاك إسحاق

ولد في الموصل بتاريخ 27-02-1938

-تم تعميده في الموصل بتاريخ 27-03-1938

انتهى دراسته الابتدائية في مدرسة شمعون الصفا في الموصل عام 1951

التحق بمعهد مار يوحنا الحبيب في الموصل عام 1951 حيث اكمل دراسته الفلسفية واللاهوتية.

رسم كاهناً من يد المثلث الرحمات المطران عمانوئيل ددي في كنيسة الشهيدة مسكنته في الموصل بتاريخ 21 حزيران 1963 .

خدم رعية الشهيدة مسكنته في الموصل 1963 -- 1966 وكان يلقي دروس التعليم المسيحي في كنيسة شمعون الصفا ومرشداً في الاخوية المريمية ، وكان احد مؤسسي جمعية كهنة يسوع الملك في الموصل وأسس معهم نشرة الفكر المسيحي .

أوفده المطران عمانوئيل ددي الى رما عام 1966 ليدرس في معهد الدراسات الشرقية / قسم الليتورجيا .