إيبارشية القاهرة الكلدانية تنعى المطران جاك إسحاق
نعت إيبارشية القاهرة الكلدانية، المطران جاك إسحاق الذي توفي، اليوم الخميس، وتقدم الخورأسقف بولس ساتي للفادي الاقدس المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر والشعب المؤمن بجزيل التعازي القلبية لغبطة الجاثليق البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، ولسائر آباء سينودس الكنيسة الكلدانية ولعائلة المطران الدكتور جاك اسحق كتو.
- أبرز المعلومات عن المطران جاك إسحاق
- ولد في الموصل بتاريخ 27-02-1938
- -تم تعميده في الموصل بتاريخ 27-03-1938
- انتهى دراسته الابتدائية في مدرسة شمعون الصفا في الموصل عام 1951
- التحق بمعهد مار يوحنا الحبيب في الموصل عام 1951 حيث اكمل دراسته الفلسفية واللاهوتية.
- رسم كاهناً من يد المثلث الرحمات المطران عمانوئيل ددي في كنيسة الشهيدة مسكنته في الموصل بتاريخ 21 حزيران 1963 .
- خدم رعية الشهيدة مسكنته في الموصل 1963 -- 1966 وكان يلقي دروس التعليم المسيحي في كنيسة شمعون الصفا ومرشداً في الاخوية المريمية ، وكان احد مؤسسي جمعية كهنة يسوع الملك في الموصل وأسس معهم نشرة الفكر المسيحي .
- أوفده المطران عمانوئيل ددي الى رما عام 1966 ليدرس في معهد الدراسات الشرقية / قسم الليتورجيا .
- نال شهادة الدكتوراه في العلوم الشرقية / قسم الليتورجيا من هذا المعهد سنة 1970 الاطروحة ( رتبة الغفران في كنيسة المشرق ) .
- عاد الى الموصل وخدم في رعية كنيسته الشهيدة مسكنته في الموصل منذ عام 1971--1973 كان يلقي اثناء ذلك دروس الليتورجيا في معهد مار يوحنا الحبيب.
- اشترك في تأسيس مجلة بين النهرين التراثية عام 1973 وهو صاحب امتيازها منذ ذلك التاريخ الى اليوم.
- نقل الى بغداد بتاريخ 18-09-1973 ليخدم رعية مريم العذراء في شارع فلسطين.
- كان أثناء ذلك يلقي دروس الليتورجيا في معهد شمعون الصفا الكهنوتي.
- عينه مثلث الرحمات البطريرك روفائيل الاول بيداويد وسينوديس الكنيسة الكلدانية رئيس لتحرير المجلة البطريركية نجم المشرق منذ تأسيسها عام 1995 و لازال يقوم بهذه المهمة الى اليوم.
- رسم مطراناً لأبرشية اربيل بتاريخ 26 سبتمبر 1997 من يد المثلث الرحمات البطريرك روفائيل بيداويد.
- عينه المثلث الرحمات البطريرك روفائيل بيداويد بتاريخ 01-11-2000 عميداً لكلية بابل للفلسفة واللاهوت.
- نصب معاوناً للمثلث الرحمات البطريرك عمانوئيل الثالث دلي في السينودس البطريركي بتاريخ 20 نيسان 2005 .
- بتاريخ 20-12-2005 عينه قداسة الپاپا بندكتس السادس عشر رئيساً لأسقافة نصيبين شرفاً.
- شرح قداس كنيسة المشرق لجبرائيل القطري - مراسيم الزواج - ممارسة سر التوبة في الكتاب المقدس وفي الكنيسة الغربية وفي كنيسة المشرق الكلدانية - الآثورية. الصلاة الطقسية في حياة يسوع وحياة رسله ونشأه الصلاة الطقسية المسيحية خلال القرون المسيحية الاولى - المراسيم الجنائزية في كنيسة المشرق الكلدانية - الآثورية.
- له عديد من المقالات والبحوث في عدد من المجلات كمجلة نجم المشرق وبين النهرين والفكر المسيحي.