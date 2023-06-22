الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين عام الأمم المتحدة: النظام المالى العالمى بات غير عادل

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن النظام المالي العالمي بات غير عادل، مؤكدًا أنه فشل في توفير شبكة أمان مالي للدول النامية.

وأضاف "جوتيريش"، خلال كلمته أمام قمة "ميثاق التمويل العالمي"، المنعقدة في العاصمة الفرنسية، أن النظام المالي الدولي يشهد أزمة كبيرة حاليًا، والهندسة المالية الدولية لم تعد قادرة على الاستجابة لاحتياجات العالم.

ولفتً إلى أن هناك 52 دولة على مستوى العالم في حالة عجز عن دفع ديونها، كما يوجد عشرات الملايين من المواطنين في العالم يواجهون الفقر.

وقال “جوتيريش”: عرضت ورقة سياسية بهيكلة مالية لدول تقود شبكة أمان عالمية، وعلى رؤساء الدول والحكومات زيادة تمويلات التنمية.

وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.

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