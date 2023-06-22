الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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من قِبل المستوطنين.. السعودية تؤكد رفضها القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين

السعودية
السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن رفض المملكة التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين، وذلك وفقًا لفضائية سكاي نيوز.

وعبرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيـب للمدنيين الفلسطينيين، وتجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وتعرب المملكة عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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