بروتوكول تعاون بين سيتي ايدج والجامعات الأوروبية(EUE) لتبادل خبرات ومهارات التعليم

أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري توقيعها بروتوكول مع الجامعات الأوروبية في مصر EUE. يتم بمقتضى البروتوكول منح عملائها بمشروع المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة خصم 20% على الرسوم الدراسية المعلنة بالجنيه المصري لجامعتي لندن و يوكلان للعام الدراسي 2023-2024. جاء ذلك خلال حفل التوقيع في المقر الرئيسي بالجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية يوم السبت 17 يونيو، بحضور كل من السيد محمد الدهان الرئيس التنفيذي لسيتي إيدج للتطوير العقاري و د. محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر.

يتضمن البروتوكول أن يكون الاتفاق حصريًا لصالح عملاء مشروع المقصد بشركة سيتي ايدج، في إطار اهتمام الشركة بجودة التعليم ومنح العملاء أفضل الفرص في المعيشة والتمتع بالخدمات المختلفة.، خاصة أن الاتفاق يعد فرصة جيدة لنقل خبرات ومهارات التعليم بالجامعات الأوربية المختلفة في مصر.

وتعليقًا على هذا البروتوكول، يقول السيد محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري: "يسعدنا التوقيع على هذا البروتوكول الهام مع الجامعات الأوروبية في مصر، حيث تهتم سيتي ايدج للتطوير العقاري بتوفير أرقى الخدمات التعليمية لعملائها وقاطني مشروعاتها من خلال التعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية العاملة في مصر. ويأتي بروتوكول اليوم في إطار باقة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الشركة لعملائها في مشروع المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يُمثل التعليم أحد المكونات الهامة ضمن باقة الخدمات المتكاملة التي نقدمها لعملائنا في العاصمة الإدارية التي تمثل مستقبل مدن الجيل الرابع على أرض مصر."

ويمثل البروتوكول فرصة لتعزيز تصدير العقار من خلال تواجد أعرق الجامعات العالمية داخل العاصمة الإدارية ومن ثم توافد طلاب من جميع أنحاء العالم وهو ما سيرفع من الطلب على الوحدات في مشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات سيتي أيدج بشكل خاص لما تتميز به من خدمات استثنائية وموقع متميز.

يبعد مشروع المقصد دقائق عن مقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة، هذا بالإضافة إلى موقعه بالقرب من المعالم البارزة مثل مواجهته بحي المال والأعمال وقربه من الحي الحكومي ومطار العاصمة الإدارية الجديدة. وتتنوع الوحدات بالمشروع حيث يضم المقصد فيلات، والمقصد ريزيدنس إلى جانب ممشى المقصد الذي يُعد الشق التجاري مُتعدد الاستخدامات بالمشروع ليصبح مركزا حيوي لقاطني العاصمة الإدارية لما يوفره من مساحات متنوعة سواء للمكاتب أو العيادات أو محلات التجزئة وغيرها من المرافق، بالإضافة أهميته كممشى مركزي ينشط أحياء المقصد، ويعزز ربط المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الجدير بالذكر ان مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر EUE- تم انشاؤها تحت اشراف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي طبقا للقانون رقم 162 لسنة 2018 و مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة و تضم المؤسسة جامعتين من اهم الجامعات الإنجليزية العالمية, أولها جامعة لندن و التي تضم عدد ست كليات ممثلة في كلية لندن للاقتصاد و العلوم السياسة LSE المصنفة رقم 2 علي العالم و التي تضم العديد من البرامج مثل إدارة الاعمال و التمويل و الاقتصاد و العلوم السياسية و كلية UCLو المصنفة الثامنة علي العالم و قد حصل منها 34 عالم علي جائزة نوبل و الكلية الملكية في لندن و التي تمنح درجة الليسانس في القانون و تمنح درجة البكالوريوس في علم النفس من الكلية الملكية في لندن king’s college و المصنفة رقم 31 عالميا و التي حصل منها عدد 12 عالم علي جائزة نوبل, و أيضا كليه الحاسب و التي تمنح من Goldsmiths و يحصل الطالب علي الدرجة العلمية و شهاده التخرج من الجامعة الام بإنجلترا.

كما تستضيف مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر فرع جامعة وسط لانكشاير و التي تمنح درجات البكالوريوس في الهندسة في تخصصات فريدة و مميزة وعددها عشرة تخصصات و منها ( الهندسة الميكانيكية, و هندسة السيارات الرياضية, و هندسة الطيران, و هندسة علوم الفضاء و اعداد الطيارين, و هندسة الميكاترونيكس و الأجهزة الذكية, و هندسة التصنيع , و هندسة الطاقة و الهندسة باستخدام الحاسوب, و الهندسة الالكترونية, و هندسو الالكترونيات) , كما يوجد قسم للدراسات العليا بتخصصاتها المختلفة.

و يتم قبول طلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية علما بان الطلاب المقبولين اما ان يقضوا سنة تمهيدية يليها ثلاثة سنوات فقط للحصول علي أي درجة بكالوريوس او قضاء ثلاث سنوات فقط اسوة بما هو مطبق بجامعة لندن او جامعة وسط لانكشاير و ذلك حسب نوع دراسة الثانوية العامة اذا من الممكن لطلاب شهادات BAC الفرنسية و Abitur الألمانية, و شهادة IB ان يلتحقوا مباشرة بدون دراسة السنة التمهيدية و يتاح ذلك أيضا للطلاب المحولين بعد قضاء السنة التمهيدية, و يحصل الخريجين علي شهادتهم من الجامعات الإنجليزية المشار اليها مباشرة.

نبذه عن سيتي ايدج:

سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان (HDBK.CA) وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري. تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية. حصلت الشركة مؤخراً على جائزة "أسرع الشركات العقارية نمواً في مصر". كما نجحت الشركة في إطلاق 10 مشاريع ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ تاريخ إطلاقها حتى الآن.