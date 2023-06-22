الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ21 مواطناً بالتنازل عن الجنسية المصرية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الموافقة لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع التنازل عن الجنسية المصرية.

وتضمن قـرار رقم 1001 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد السيد أحمد محمد إسماعيل - وآخرهم أمير عبادة توفيق أحمد)  بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. 

الجنسية المصرية التنازل عن الجنسية

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