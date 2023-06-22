"الاتصالات" تختتم برنامج "الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات" بالوادي الجديد

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، فعاليات البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات، الذي نُظم في الفترة من 18 إلى 20 يونيو بمدينة الخارجة.

جاء البرنامج في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي ورفع كفاءة العاملين بالمحافظة.



وشارك في المرحلة الأولى من البرنامج 30 من العاملين في تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والاستثمارية بديوان عام المحافظة والمديريات والمراكز والإدارات التابعة لها. وساهم التدريب في تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم.



ويستهدف البرنامج تهيئة العاملين بالمحافظة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ المشروعات وإدارتها على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة. ويدعم البرنامج أيضًا تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي في المحافظة وتنمية القدرات الرقمية للعاملين وتطوير آليات العمل وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.



ويأتي البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة، منها بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين قيادات الوزارة والمحافظة لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ودعم استدامة الأعمال.