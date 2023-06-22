الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا بعد انتهاء الأوراق والإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الجنسية. 

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية رقم 1025 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. 

تقرر رد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان (أولهم هاني محمد فتحي وآخرهم ليلى أبوسيف عبدالمعطى).

وزير الداخلية وزارة الداخلية الجنسية المصرية

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