التحقيق في سقوط طفلة من الطابق الخامس بالمقطم

تباشر نيابة الخليفة والمقطم الجزئية التحقيق في سقوط طفلة من شرفة شقتها بالطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بمنطقة المقطم، واستدعت أسرتها لسماع أقوالها.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طفلة من شرفة شقتها بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على طفلة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وحالتها حرجة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة سقطت من شرفة شقتها بأحد العقارات السكنية في ظروف غامضة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.