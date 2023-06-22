القبض على سائق دهس شابًا أثناء عبوره الطريق بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائق دهس شابا أثناء عبور الطريق، ما أدى إلى وفاته.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة باستقبالها شابا به عدة إصابات بسبب حادث سير، وأفاد الإخطار بوفاة الشاب داخل غرفة الرعاية المركزة متأثرا بإصاباته.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور المجني عليه للطريق صدمته سيارة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.