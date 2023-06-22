النشرة المرورية اليوم الخميس.. كثافات متحركة بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الخميس، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا كورنيش النيل، سكة الوايلى، الطريق الدائرى الأوسطي، كوبرى 6 أكتوبر، شارع الهرم، كوبرى 15 مايو، محور صلاح سالم، شارع فيصل، شارع رمسيس، طريق الحرية، محور جمال عبد الناصر، كوبرى القبة.

وشهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.