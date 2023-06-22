الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النشرة المرورية اليوم الخميس.. كثافات متحركة بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الخميس، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا  كورنيش النيل، سكة الوايلى، الطريق الدائرى الأوسطي، كوبرى 6 أكتوبر، شارع الهرم، كوبرى 15 مايو، محور صلاح سالم،  شارع فيصل، شارع رمسيس، طريق الحرية، محور جمال عبد الناصر، كوبرى القبة.

وشهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء  - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

الحركة المرورية الخدمات الأمنية حركة المركبات

الأكثر قراءة

إبعاد إريترى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

مصرع 4 وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق سيوة

"حدث ليلا"| الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان.. وسقوط المتهم بقتل والده فى الهرم

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا

الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

التحرير التلقائى.. هل عادت الغواصة المفقودة بعد 24 ساعة فقط للسطح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية