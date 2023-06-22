إبعاد إريترى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بإبعاد إريتري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص قرار وزارة الداخلية رقم 947 لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 17 /5/2023 بشأن طلب إبعاد إريترى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام AMAR IDRIS HUSSIEN JABER (إريتري الجنسية - مواليد 22/7/1997).

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ذلك ومتابعة ترحيل المتهم من البلاد.