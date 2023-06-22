81 منفذًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى بالفيوم

أعلن المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عن خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال عيد الأضحى، موضحًا أن المديرية وفرت 81 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لبيع اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بواقع 34 منفذًا ثابتًا، وعدد 47 منفذًا متحركًا.

وأضاف حرز الله أن المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية جاءت بالتنسيق بين مديرية التموين بالفيوم وعدد من الجهات ذات الصلة، بواقع عدد 3 منافذ ثابتة تابعة لمديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالفيوم، ومنفذ ثابت، و7 سيارات متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، و6 منافذ ثابتة، و20 سيارة متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، و18 منفذًا ثابتًا "منافذ أمان"، و20 سيارة متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لوزارة الداخلية، و6 شوادر لبيع اللحوم تابعة للمحافظة.



وفي قطاع الطب البيطري، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة وتكثيف المرور عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين، مشيرًا إلى أنه تم إخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحي، والعمل على تأمين أعمال المجازر مع الجهات ذات الصلة، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق وأماكن عرض بيع اللحوم ومنتجاتها، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ الفيوم على عدم الذبح بنهر الشارع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجهًا بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي، وتقديم خدمة الذبيح لأضاحيهم بالمجان داخل المجازر الحكومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.



تناول الاجتماع بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة أيام العيد وما قبلها، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى، والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة في كل قطاع من القطاعات على حدة، للتعامل الفوري مع أي أحداث قد تطرأ، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الفيوم.