الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: قمة ميثاق التمويل الجديد تهدف لدعم الدول النامية

الكاتب الصحفي شريف
الكاتب الصحفي شريف سمير

كشف الكاتب الصحفي شريف سمير أبرز أهداف قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، والتي تنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم وغدًا الجمعة.

وقال "سمير"، خلال لقائه عبر برنامج صباح البلد، والمذاع على قناة صدي البلد، اليوم الخميس، إنه من الطبيعي جدًا أن هذه القمة يكون هدفها إيجاد شفافية وعدل من الدول الغنية إلى الدول النامية، إضافة إلى أن يكون هناك  امتداد لفكرة صندوق الخسائر والتعويضات للدول الفقيرة أو المتضررة من التدهور المناخي أو ما شابه ذلك من تحديات.

وأوضح الكاتب الصحفي أن الأزمة العالمية أصبحت تواجه كل دول العالم النامية والغنية، مؤكدًا أن التغيرات المناخية أصبحت الآن مخيفة جدًا، فضلًا عن تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الكاتب الصحفي أن الأمر الآن يحتاج إلى قمة من نوع خاص، وبالتالي يجب على كل الدول التكاتف، وإشراك القطاع الخاص في حل هذه الأزمات، لافتًا إلى أن الاعتماد على الحكومة ستكون به مخاطرة.

 

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