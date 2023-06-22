مراسل القاهرة الإخبارية: "ماكرون" يعمل على طلبات الرئيس السيسى الخاصة بالتغيرات المناخية

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن العاصمة الفرنسية، باريس، تستقبل أكثر من 40 من القادة ورؤساء الدول والحكومات، فضلاً عن المنظمات للعمل المدني، مشيرا إلى أن الصحف الفرنسية الصادرة اليوم تسلط الضوء بشكل كبير على القمة وأهدافها في ميثاق العمل الدولي الجديد.

وأضاف مراسل القناة، أن الرئيس الفرنسي التقط طرف الخيط من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر كوب 27 الذي انعقد في شرم الشيخ العام الماضي، حول أزمة المناخ، موضحا أن "ماكرون" يعمل الآن على طلبات الرئيس السيسي والخاصة بتغيرات مناخية، خاصة بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي تعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، على مدار اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الهام تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا.



