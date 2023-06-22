"الأركان الأوكرانية": العمليات الهجومية فى ليمان حققت نجاحًا جزئيًا وتقدمها مستمر

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، عن أن عملياتها الهجومية مستمرة في محاور ميليتوبول وبيرديانسك وليمان.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن العمليات الهجومية في ليمان حققت نجاحًا جزئيًا وفي تقدم مستمر.

وكان أندريه كوفاليف، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد أعلن عن أن القوات الأوكرانية تكسب بعض الأراضي تجاه ميليتوبول وبرديانسك في زابوريجيا.

ونقلت تقارير عن كوفاليف، قوله في منشور على قناة تابعة لمركز الإعلام العسكري الأوكراني، على "تليجرام": "حققوا نجاحًا جزئيًا... إنهم يكسبون أراضي"، مضيفًا أن بعض تلك الأراضي بالقرب من مستوطنتي مالا توكماتشكا وروبوتينا.

وأضاف أن أوكرانيا تواصل التصدي لتقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع حدوث "قتال عنيف بشكل استثنائي" قرب ليمان في دونيتسك.