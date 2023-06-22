دار الأدهم تصدر "بحيرة الكبريت" لصلاح الحمدي

صدر حديثا عن دار الادهم للنشر والتوزيع رواية "بحيرة الكبريت" للروائي صلاح الحمدي.

والمؤلف صلاح عبد العال صلاح وشهرته صلاح الحمدي، تخرج في بكالوريوس تمريض جامعة أسيوط ، حاصل على جائزة إقليم وسط الصعيد مجال شعر الفصحى، حصل على المركز الأول على مستوى محافظة أسيوط مجال القصة القصيرة مرتين عن قصتيه ( قصة "صفعة" وقصة "نبوءة").

حاز جوائز المدينة الجامعية في مجال الشعر لثلاث سنوات متتالية (مركز أول)، وجوائز مسابقة جامعة أسيوط لشعر الفصحى (مركز أول) لثلاث سنوات متتالية.

صدر له رواية "زمن الأنين" عام 2020م وتعتبر "بحيرة الكبريت" هي روايته الثانية.

وجاء في تصدير الرواية" في أحد نُهر العمل الحارة، باغتني صداعٌ شديد كاد أن يفتك برأسي فأطلقتُ العنان لقدمي.. ووجدت الأفق قد تكاثر عليه الاصفرار فغلبه وسيطر عليه، ومن خلفه اعتلت ملكة النهار وساعة حائط الكون عرشها، فسرتُ تائه الخطي، مسلوب الهداية إلى حيث أسير، وعلى غير دراية مني كادت رأسي أن تنفجر من هول ما باغتها من أفواج التشتت، فجأة.. أمسك رأسي الذى كاد أن ينفجر.. تزرورق الدنيا أمام عينيّ.. دوارٌ شديدٌ هاجمني.. استحال لونُ الأفق من الأصفر الفاقع الجميل إلى الرمادي القاتم، غير معلوم الملامح.. يغمَقُّ لون الأفق شيئاً فشيئاً.. صار فتح عينيّ أصعب من فتح بوابات القلاع والحصون المنيعة.. صمت الأفق المحيط صمتًا مخيفًا، وعلا ضجيج أفكاري حدّ الصراخ.. تتخالط ألوان الأفق القاتمة.