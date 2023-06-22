الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الأدهم تصدر "بحيرة الكبريت" لصلاح الحمدي

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن دار الادهم للنشر والتوزيع رواية "بحيرة الكبريت" للروائي صلاح الحمدي.

 والمؤلف صلاح عبد العال صلاح وشهرته صلاح الحمدي، تخرج في بكالوريوس تمريض جامعة أسيوط ، حاصل على جائزة إقليم وسط الصعيد مجال شعر الفصحى، حصل على المركز الأول على مستوى محافظة أسيوط مجال القصة القصيرة مرتين عن قصتيه ( قصة "صفعة" وقصة "نبوءة").

حاز جوائز المدينة الجامعية في مجال الشعر لثلاث سنوات متتالية (مركز أول)، وجوائز مسابقة جامعة أسيوط لشعر الفصحى (مركز أول) لثلاث سنوات متتالية. 
صدر له رواية "زمن الأنين" عام 2020م وتعتبر "بحيرة الكبريت" هي روايته الثانية.

وجاء في تصدير الرواية" في أحد نُهر العمل الحارة، باغتني صداعٌ شديد كاد أن يفتك برأسي فأطلقتُ العنان لقدمي.. ووجدت الأفق قد تكاثر عليه الاصفرار فغلبه وسيطر عليه، ومن خلفه اعتلت ملكة النهار وساعة حائط الكون عرشها، فسرتُ تائه الخطي، مسلوب الهداية إلى حيث أسير، وعلى غير دراية مني كادت رأسي أن تنفجر من هول ما باغتها من أفواج التشتت، فجأة.. أمسك رأسي الذى كاد أن ينفجر.. تزرورق الدنيا أمام عينيّ.. دوارٌ شديدٌ هاجمني.. استحال لونُ الأفق من الأصفر الفاقع الجميل إلى الرمادي القاتم، غير معلوم الملامح.. يغمَقُّ لون الأفق شيئاً فشيئاً.. صار فتح عينيّ أصعب من فتح بوابات القلاع والحصون المنيعة.. صمت الأفق المحيط صمتًا مخيفًا، وعلا ضجيج أفكاري حدّ الصراخ.. تتخالط ألوان الأفق القاتمة.

صدر حديثا دار الأدهم للنشر والتوزيع رواية بحيرة الكبريت صلاح الحمدي الرواية بحيرة الكبريت

الأكثر قراءة

عيار 21 يواصل الانهيار.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 22-6-2023

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 22-6-2023

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وحرس الحدود الليلة

التصريح بدفن جثة مسن لقى مصرعه طعنًا على يد نجله بالهرم

الرئيس السيسى يشارك فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية