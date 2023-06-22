بث مباشر.. قمة "ميثاق التمويل العالمى" بمشاركة الرئيس السيسى

تقدم "الدستور" بثا مباشرا لقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، على مدار اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الهام تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا.

وأوضح أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، فى ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.