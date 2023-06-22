الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير حسين هريدى: قمة ميثاق التمويل تستهدف حل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تستهدف حل التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد هي قمة في غاية الأهمية، ليس فقط للدول النامية، وإنما للاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن القمة تتعلق بالمساعدات التنموية والاقتصادية؛ سواء من الدول الصناعية الكبرى والدول المانحة أو من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

وأوضح "هريدي"، أن هناك  أزمات اقتصادية متتالية تعرض لها النظام الدولي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ نهاية 2019 حتى الآن.

 

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