الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريدة الشوباشى لـ "الشاهد": 30 يونيو الدولة التى أنتظرها منذ الستينيات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتبة فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها لا تخاف على ثورة 30 يونيو، معقبة: "لا يمكن أن أكون قد خرجت من الجب وأقول بأني أريد الرجوع إليه مرة أخرى.. لا فأنا لا أريد الرجوع إلى الجب مرة أخرى.. لكن أريد أن أصبح أفضل وأتطلع أكثر للمستقبل.. أرى أن أفكر في حفيدي الذي أصبحت مصر ملكًا له".

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن دولة 30 يونيو هي الدولة التي ننتظرها من الستينيات. 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.                                           

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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