فريدة الشوباشى لـ "الشاهد": الواقع المصرى يكذب كل الأقلام التى تشوه الحقائق

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورث مصر وهي خرابة، لذلك نحن بحاجة إلى كل السواعد المصرية لتبذل كل جهودها لإعادة بناء مصر، وهو الطريق الذي نسير فيه، وتعترف به الأقلام الشريفة في الخارج.

وأضافت فريدة الشوباشي خلال لقائها ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الواقع المصري يكذب الأقلام التي تشوه الحقائق، حيث أصبحت الحقائق واضحة للجميع، وهي ميزة لم تكن موجودة في السابق، وبالتالي يجب الاهتمام بالصورة المصرية الحقيقية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.